В Петербурге начинается ремонт Старо-Невского проспекта

Невский проспект будут ремонтировать от площади Восстания до площади Александра Невского.

С 1 августа начинается второй этап ремонта Невского проспекта. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Невский проспект будут ремонтировать от площади Восстания до площади Александра Невского. Ранее, до чемпионата мира, отреставрировали участок от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания.

С 23.00 1 августа до 5 часов утра 6 августа будет отремонтирована дорога от площади Восстания до проспекта Бакунина. Затем с 00.00 9 августа до 5 утра 13 августа отреставрируют часть магистрали от проспекта Бакунина до Перекупного переулка. С 23.00 17 августа до 5 часов 27 августа дорогу обновят от площади Александра Невского до Перекупного переулка. Рабочие снимут старый слой асфальта и уложат свежее покрытие.

С 1 по 27 августа будут закрывать разные участки Невского проспекта по выходным дням, с 23.00 пятницы до 5 часов утра понедельника. В остальные дни недели движение ограничат. Отметим, что на ремонт Невского проспекта власти города потратят 216 миллионов рублей.

Фото: pixabay.com