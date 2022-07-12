Вестибюль метро "Площадь Восстания" закрыли из-за погоды

Вход в метро со стороны Московского вокзала временно не работал по техническим причинам, связанным с погодными условиями. Пассажиры могли пользоваться выходом на Лиговский проспект.

В Петербурге днём 5 июля был временно закрыт второй вестибюль станции метро "Площадь Восстания", через который пассажиры попадают на Московский вокзал. Как сообщила пресс-служба городского метрополитена, ограничения ввели по техническим причинам, вызванным погодными условиями.

При этом выход на Лиговский проспект оставался открытым для пассажиров. Информации о том, когда вестибюль возобновил работу, не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.

Фото: Piter.TV