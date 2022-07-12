Вестибюль метро "Площадь Восстания" закрыли из-за погоды

В Петербурге днём 5 июля был временно закрыт второй вестибюль станции метро "Площадь Восстания", через который пассажиры попадают на Московский вокзал. Как сообщила пресс-служба городского метрополитена, ограничения ввели по техническим причинам, вызванным погодными условиями.
При этом выход на Лиговский проспект оставался открытым для пассажиров. Информации о том, когда вестибюль возобновил работу, не поступало.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург не собирается делать полностью беспилотные трамваи.
Фото: Piter.TV
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