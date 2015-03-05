В России на треть выросло количество ликвидированных турфирм

С начала года в России увеличилось количество ликвидированных турфирм на 34,2%. Путешественники стали реже выезжать за рубеж, но при этом не выросли и показатели поездок внутри страны. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на сервис "Контур.Фокус".

С января по март прекратили работу 1200 компаний, которые предоставляли туристические услуги. В прошлом году динамика была обратной и специалисты, напротив, регистрировали на рынке новый бизнес. О том, что тенденция на туризм снижается, свидетельствует и статистика 2ГИС. Самым заметным снижение оказалось в Москве, где показатель снизился на 4,9%. Среди них городов с похожей ситуацией – Ростов-на-Дону, Красноярск, Пермь и Краснодар.

Ранее сообщалось, что в России не рекомендуют уезжать на майские праздники из страны. Дальняя поездка, по словам экспертов, может негативно сказаться на здоровье.

