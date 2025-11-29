На Невском проспекте временно меняют маршруты четырёх троллейбусов

"Водоканал" проводит аварийные работы у дома № 2, электротранспорт пустили в объезд.

В центре Петербурга временно изменены трассы троллейбусных маршрутов № 1, 7, 10 и 11. Причина — аварийно-земляные работы на сетях водоснабжения, которые ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проводит у дома № 2 по Невскому проспекту, сообщили в СПб ГКУ "Организатор перевозок".

В "Организаторе перевозок" уточнили новые схемы движения электротранспорта:

Троллейбус № 1 от конечной станции "Улица Маршала Тухачевского" следует по действующей трассе до Малой Морской улицы, затем по Малой Морской, Исаакиевской площади и Конногвардейскому бульвару до конечного пункта "Площадь Труда".

Маршрут № 7 от конечной станции "Таллинская улица" также идёт до Малой Морской улицы, после чего направляется по Гороховой улице до конечной остановки "Адмиралтейский проспект".

Троллейбусы № 10 и № 11, отправляющиеся от конечной станции "Улица Кораблестроителей", следуют по действующей трассе до 1-й линии Васильевского острова. Далее они уходят на Кадетскую линию В.О., через Тучков мост, по Большому проспекту Петроградской стороны, проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова.

При этом № 10 затем направляется по Съезжинской улице, Большому проспекту П.С., Ждановской набережной, Ждановской улице и Петровскому проспекту до конечной остановки "Петровская площадь". А № 11 завершает маршрут на конечной станции "Съезжинская улица".

Фото: Piter.TV