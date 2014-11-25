С 1 апреля Петербург начнут мыть и чистить после зимы

Городские службы приведут в порядок 300 млн квадратных метров территорий.

С 1 апреля в Петербурге стартует весенний месячник благоустройства. Коммунальные, дорожные и садово-парковые службы приведут в порядок дворы, магистрали, тротуары, парки и скверы — всего почти 300 миллионов квадратных метров, сообщили в пресс-службе правительства города.

Весенняя уборка будет проходить поэтапно. Как только установится устойчивая тёплая погода, коммунальщики приступят к зачистке улиц и мойке городских территорий. Сейчас формируется график работ по районам, чтобы уборка проходила максимально эффективно и с минимальными неудобствами для горожан.

Объёмы предстоящих работ впечатляют: специалистам предстоит вычистить 180 млн квадратных метров дворов, 60 млн квадратных метров дорог, 56 млн квадратных метров парков и скверов. Кроме того, в порядок приведут остановки общественного транспорта, урны и ограждения.

В правительстве отметили, что месячник благоустройства — традиционная ежегодная кампания, цель которой привести город в порядок после зимы и подготовить его к весенне-летнему сезону.

