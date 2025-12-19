На благоустройство площадок в петербургских дворах выделено 6,2 млрд рублей

Их будет в три раза больше, чем в 2025-м.

В 2026 году в Петербурге продолжится благоустройство площадок во дворах. Их будет в три раза больше, чем в 2025-м, сообщил 11 февраля глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

На средства субсидий планируется выполнить обустройство более 200 детских и спортивных площадок. Комблаг заключил 125 соглашений о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований. На эти цели выделено 6,2 млрд рублей.

В Калининском районе на улице Вавиловых построят большой детский комплекс в космическом стиле, а в Петродворцовом районе обновят территорию на улице Юты Бондаровской. В Приморском районе скамейки, тренажеры и горку для детей разместят на аллее Поликарпова, в Московском районе появится общественное пространство с несколькими функциональными зонами на улице Фрунзе. В Кировском районе обустроят место для игр на проспекте Народного Ополчения.

Ранее мы рассказывали о том, что утвержден проект расширения пансионата "Заря" в Репино.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко