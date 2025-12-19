Утвержден проект расширения пансионата "Заря" в Репино

На участке планируется возвести несколько дополнительных корпусов.

В поселке Репино согласовали внешний облик новых зданий, которые планируют построить на территории социально-оздоровительного центра "Пансионат "Заря"". Комплекс расположен на Приморском шоссе, участок 102.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", проект разработала компания "Испытательный Центр "Стройэксперт"" по заказу СПбГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

На участке планируется возвести несколько дополнительных корпусов. В их числе — спальные здания, приемно-восстановительный корпус, административно-досуговый и административно-хозяйственный блок. Отдельно предусмотрены корпус со столовой и корпус с бассейном. Также в проект включены котельная, насосная станция и контрольно-пропускной пункт.

Архитекторы предложили оформить новые здания как единый санаторный ансамбль. Для фасадов выбраны материалы, визуально близкие к природной среде: керамогранит под дерево, композитные панели, фиброцементные плиты, ламели из оцинкованной стали с "древесной" фактурой и архитектурный бетон.

Кроме строительства, проект предусматривает благоустройство территории. В планах — озеленение, беседки, парковочные места, площадки для отдыха и спорта, а также зоны для детских игр. Отмечается, что существующие корпуса сохранят, а новые проезды и тротуары организуют так, чтобы не нарушать зеленый каркас территории и природные особенности участка.

Также ранее стало известно, что в Зеленогорске появится новый гостиничный комплекс, встроенный в лесной ландшафт.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре