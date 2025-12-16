Стала известна стоимость обеда на ПМЭФ

На выбор предлагают и вегетарианские позиции.

Стоимость обеда на Петербургском международном экономическом форуме составила 7900 рублей. Речь идет о ресторане "Форум" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Новостью делится издание "Лента.ру".

В комплексный обед входит закуска, суп, горячее блюдо, десерт и напиток. Например, карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, мини-рулеты из цукини с лососем, филе говядины с брокколи и бурратой, а также утиная грудка с вишневым соусом. Кроме того, на выбор предлагают и вегетарианские позиции.

Отметим, что ПМЭФ стартовал сегодня и завершится 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели развития в период трансформации мировой экономики.

Ранее сообщалось, что на территории особой экономической зоны в Петербурге появится фармацевтическое производство.

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