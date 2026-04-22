Сегодня, 9:20
Вдоль дороги на Турухтанные острова обновят освещение

До конца сентября специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 193 светодиодных светильника.

Реконструкция освещения стартовала вдоль дороги на Турухтанные острова в Кировском районе Петербурга. Работы охватят участок длиной в 2,5 километра. 

По данным городского комитета по энергетике, до конца сентября специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 193 светодиодных светильника. При этом электропотребление сети снизится в 1,6 раза. 

Особое внимание уделят участку от проспекта Маршала Жукова до Кронштадтской улицы. Работы выполняются в рамках программы "Комфорт и уют в городе". 

Кроме того, на территории района в этом году обновят освещение в квартале возле Комсомольского сквера. 

Ранее мы рассказывали о том, что в жилом квартале у площади Победы установят 71 фонарь. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

