Сегодня, 15:25
В жилом квартале у площади Победы установят 71 фонарь

Территория ограничена Варшавской и Краснопутиловской улицами, улицей Галстяна.

К концу сентября в жилом квартале у площади Победы в Московском районе Петербурга пройдет реконструкция освещения. Территория ограничена Варшавской и Краснопутиловской улицами, улицей Галстяна, сообщили в городском комитете по энергетике. 

Специалисты ГБУ "Ленсвет" установят 50 опор и 71 светодиодный светильник. Для повышения надежности сети под землей проложат 2 километра кабельных линий. Ранее фонарей не было между домом 124 по Варшавской улице и расположенной рядом гостиницей. 

В этом году в районе запланировано обновление освещения в квартале, ограниченном улицами Ленсовета, Типанова, Алтайской улицей и Демонстрационным проездом, а также на Сызранской улице. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Дерптском сквере завершена реконструкция освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

