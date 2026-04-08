В Дерптском сквере завершена реконструкция освещения

В Дерптском сквере в Адмиралтейском районе Петербурга завершились работы по модернизации освещения. Обновление проводили специалисты ГБУ "Ленсвет", рассказали в городском комитете по энергетике 8 апреля.

Зеленая зона расположена в окружении исторической застройки, поэтому при реконструкции особое внимание уделили архитектурному облику. Для светодиодных светильников установили шесть чугунных опор в классическом стиле, под землей проложено 358 метров кабеля. Прежнюю систему эксплуатировали свыше 20 лет, она технически устарела.

Доля светодиодных фонарей в Северной столице достигла 69%. В текущем году в Адмиралтейском районе построят освещение в сквере на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала. Кроме того, работы начнутся в саду Валентина Пикуля и в квартале, ограниченном Курляндской улицей, улицей Степана Разина, Рижским и Старо-Петергофским проспектами.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга