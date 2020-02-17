В жилом квартале у Ивановского карьера в Невском районе обновят освещение

Специалисты ГБУ "Ленсвет" заменят 47 натриевых фонарей на 175 светодиодных светильников.

В Невском районе Петербурга стартовало обновление освещения в квартале, который ограничен улицей Седова, Ивановской, Варфоломеевской улицами и Ивановским карьером. Работы в рамках программы "Комфорт и уют в городе" завершат в конце лета, сообщили в городском комитете по энергетике 6 апреля.

Специалисты ГБУ "Ленсвет" заменят 47 натриевых фонарей на 175 светодиодных светильников. Новые фонари разместят на 125 металлических опорах. Такие светильники почти вдвое эффективнее своих предшественников.

Отмечается, что в квартале расположены детские сады и площадки, а также популярный для отдыха карьер.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга