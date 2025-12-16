Ольга Голышенкова уверена в том, что в Росси есть баланс выходных и рабочих дней.

В России не следует добавлять дополнительных праздничных дней потому что граждане страны отдыхают достаточно. Такое мнение высказала журналистам информационного агентства "ТАСС" заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова. Эксперт заметила, что говорит о точке зрения мирового баланса. Она напомнила, что так как сейчас страна проходит через мобилизационный период времени, поэтому население не имеет права добавлять себе дополнительные дни отдыха. Говоря о непрерывности майских праздников, активист уверена, что необходимости в кардинальных изменениях нет.

Огородники и путешественники активно используют первые теплые выходные в мае, и многие берут отгулы в эти дни - это естественно. Однако текущая система уже позволяет людям организовать свой отдых так, как им удобно. Ольга Голышенкова, активист

В настоящее время в Трудовом кодексе России официально закреплено 14 праздничных дней в течение календарного года. В том случае, если они выпадают на выходные дни, то переносятся на какие-то из будней. Это решение позволяет сохранить стабильным общий баланс труда и отдыха для сотрудников.

В ОП предложили сделать 1 июня выходным для многодетных семей.

Фото: Piter.tv