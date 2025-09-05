В ОП считают, что МРОТ в России должен быть не менее 50 тыс. рублей

Владислав Гриб сообщил о том, что следует поддержать экономическое положение граждан.

Минимальный размер оплаты труда на российской территории должен составлять не менее 50 тысяч рублей. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, иногда в бюджетных организациях бывает проблемно установить такой минимум, но отечественные компании могут себе позволить это в большинстве случаев. В ОП заметили, что МРОТ в 50 тысяч рублей отражает экономическую ситуацию в стране и стоимость жизни для населения.

Я считаю, что МРОТ должен быть не менее 50 тыс. рублей, исходя из инфляции, стоимости продуктовой корзины и услуг ЖКХ. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

В текущий момент МРОТ составляет 27 093 рубля. Согласно существующим прогнозам, в 2027 году показатель может вырасти с 29 до 31 тысячи рублей. МРОТ устанавливается для расчета социальных выплат, он также влияет на страховые взносы для бизнеса.

В ОП предложили ввести допвыплату пенсионерам после 70 лет​.

Фото: Piter.tv