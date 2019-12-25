В Адмиралтейском районе началась реконструкция основного участка тепломагистрали "Куйбышевская"

Реализация проекта повысит надежность теплоснабжения 14 жилых зданий и 2 социальных учреждений, обслуживающих около 7000 потребителей.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили перевод потребителей на временную тепловую сеть и начали реконструкцию основного участка тепломагистрали "Куйбышевская", сообщили в пресс-службе компании.

После перевода потребителей на временную теплотрассу, специалисты приступили к реконструкции основного участка теплопроводов длиной 1200 метров. При реконструкции основного участка тепловой сети, на которой за последние три года было устранено 18 дефектов, используются новые стальные трубы с пенополиуретановой изоляцией, обеспечивающей срок службы до 30 лет.

Строительно-монтажные работы и благоустройство на объекте планируется завершить в IV квартале 2025 года. Реализация проекта повысит надежность теплоснабжения 14 жилых зданий и 2 социальных учреждений, обслуживающих около 7000 потребителей.

Успешной реализации проектов по залповой реконструкции в зоне АО "Теплосеть Петербурга", включая работы в Адмиралтейском районе, способствует опыт ГУП "ТЭК СПб". Специалисты компании начали проектирование реконструкции 13 объектов в районе, включая тепломагистраль "Северная ТЭЦ-15", распределительные сети "1-я Красноармейская", "Союза Печатников", "Лабутина", "Римского-Корсакова" и другие.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудники "Теплосети Петербурга" повышают надежность теплоснабжения 15 тыс. жителей Московского района.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"