На Большевиков восстановили теплопровод и вернули тепло в дома после аварии

Ремонт тепломагистрали в Невском районе завершили вовремя и запустили циркуляцию.

В Невском районе Санкт-Петербурга завершены аварийно-восстановительные работы на участке теплопровода, поврежденного утром 26 ноября у дома 24/1 на проспекте Большевиков. По данным „Теплосети Санкт-Петербурга", порыв возник на подающей трубе горячего теплоснабжения диаметром 1200 мм.

К устранению дефекта привлекли две ремонтные бригады, которые выполнили замену 8,6 метра трубопровода и установили новый сильфонный компенсатор для обеспечения надежной работы магистрали. Заполнение системы теплоносителем прошло в штатном режиме, после чего была запущена циркуляция. Работы полностью завершили к 18:30 27 ноября, что соответствует нормативному сроку.

В компании сообщили, что после восстановления участка специалисты приступят к обязательным диагностическим мероприятиям. Подача горячего водоснабжения и отопления в прилегающие здания восстановлена в полном объеме.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга