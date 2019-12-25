  1. Главная
Тепломагистраль на улице Тамбасова реконструировали на год раньше срока
Сегодня, 9:35
Обновлено свыше 150 метров сети для обеспечения надежного теплоснабжения горожан.

Реконструкция тепломагистрали на улице Тамбасова в Красносельском районе завершилась на год раньше срока. Работы проводили специалисты АО "ТЭК СПб", рассказали в комитете по энергетике Петербурга. 

Обновлено свыше 150 метров сети для обеспечения надежного теплоснабжения горожан, проживающих в границах проспекта Ветеранов, улицы Чекистов и Новобелицкой улицы. В целях безопасности теплопровод диаметром до 500 миллиметров проложили в железобетонных каналах. 

На объекте восстановили благоустройство и демонтировали 179 метров временной тепловой сети. Проект повысит надежность теплоснабжения 38 зданий. 

Ранее на Piter.TV: в Красном Селе завершено обновление тепломагистрали протяженностью 1,2 километра. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

