Тепломагистраль на улице Тамбасова реконструировали на год раньше срока

Обновлено свыше 150 метров сети для обеспечения надежного теплоснабжения горожан.

Реконструкция тепломагистрали на улице Тамбасова в Красносельском районе завершилась на год раньше срока. Работы проводили специалисты АО "ТЭК СПб", рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

Обновлено свыше 150 метров сети для обеспечения надежного теплоснабжения горожан, проживающих в границах проспекта Ветеранов, улицы Чекистов и Новобелицкой улицы. В целях безопасности теплопровод диаметром до 500 миллиметров проложили в железобетонных каналах.

На объекте восстановили благоустройство и демонтировали 179 метров временной тепловой сети. Проект повысит надежность теплоснабжения 38 зданий.

Ранее на Piter.TV: в Красном Селе завершено обновление тепломагистрали протяженностью 1,2 километра.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга