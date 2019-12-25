  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Красном Селе завершено обновление тепломагистрали протяженностью 1,2 километра
Сегодня, 14:18
138
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Красном Селе завершено обновление тепломагистрали протяженностью 1,2 километра

0 0

Работы проводили сотрудники АО "ТЭК СПб".

В Петербурге завершили обновление тепломагистрали от 1-й Красносельской котельной протяженностью свыше 1,2 километра. Работы проводили сотрудники АО "ТЭК СПб", рассказали в городском комитете по энергетике 22 октября. 

Устаревшие сети на участке от улицы Лермонтова, 5, до Бронетанковой улицы заменили стальными трубопроводами в пенополиуретановой изоляции. Магистраль оснастили системой дистанционного контроля. Также специалисты смонтировали технологическую эстакаду для размещения трубопроводов над землей и проложили по ней головной участок теплосети на территории котельной. 

Проект позволил повысить уровень комфорта в 196 зданиях. Благоустройство восстановят полностью в агротехнический период следующего года. 

Ранее на Piter.TV: в микрорайоне в Купчино установят уличное освещение.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Теги: красное село, тепломагистраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии