В микрорайоне в Купчино установят уличное освещение

В Купчино на территории, которая ограничена Малой Балканской и Пловдивской улицами, Загребским бульваром и Дунайским проспектом, установят наружное освещение. В микрорайоне проживают порядка 40 тыс. человек, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

На внутриквартальных проездах, пешеходных дорожках и на детских и спортивных площадках установят 611 современных опор. Их оборудуют 809 светильниками и 13 прожекторами. Для работы системы проложат свыше 16 километров кабельных линий.

Уточняется, что в зоне работ расположены 23 жилых дома, две школы, гимназия и пять детсадов. Нарушенное благоустройство восстановят в октябре 2027 года.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга