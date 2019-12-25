Площадь Воинской Славы в Красном Селе получила новое освещение

СПб ГБУ "Ленсвет" завершил замену устаревших натриевых осветительных приборов на 60 новейших светодиодных светильников.

В рамках реализации приоритетного проекта Санкт-Петербурга "Комфорт и уют в городе" завершилась реконструкция системы уличного освещения на площади Воинской Славы в Красном Селе. СПб ГБУ "Ленсвет" завершил замену устаревших натриевых осветительных приборов на 60 новейших светодиодных светильников, сообщает пресс-служба Смольного.

Переоборудование позволит снизить потребление электроэнергии почти вдвое, поскольку установленные светильники имеют мощность 120 и 240 Вт взамен предыдущих моделей мощностью 150, 250 и 400 Вт. Новое освещение обеспечит более мягкий и приятный глазу свет, улучшая восприятие дорожной обстановки и увеличивая безопасность движения, подчёркивают авторы проекта.

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, модернизация освещения площади Воинской Славы, проведённая в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, служит знаком уважения героизму защитников Отечества и создаёт комфортные условия для жителей. Новые светодиоды улучшают визуальное восприятие ансамбля площади, подчёркивая величественность монумента Арка Победы и делая площадь привлекательнее для прогулок. Таким образом, усовершенствованное освещение гармонично дополняет облик окружающей территории, обустроенной в прошлом году.

Ранее мы сообщили о том, что у парка Новознаменка установят 317 современных светильников.

Фото: Предоставлено организаторами выставки