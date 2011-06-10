У парка Новознаменка установят 317 современных светильников

Завершение реконструкции запланировано на октябрь 2025 года.

В квартале у парка Новознаменка в Красносельском районе количество светильников увеличится в 3,5 раза. Как рассказали в Комитете по энергетике, началась реконструкция наружного освещения в Квартале 1 Петергофского шоссе, расположенного в границах домов 76-90.

Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установят 317 современных энергоэффективных светодиодных светильников отечественного производства. Также энергетики смонтируют 219 новых опор, 10 км линий электроснабжения будет проложено преимущественно в земле.

Завершение реконструкции запланировано на октябрь 2025 года.

Также в этом году на территории Красносельского района планируется обновить систему освещения парка Александрино.

В Петербурге ускорили темпы обновления уличного освещения.

Видео: Комитет по энергетике