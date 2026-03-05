  1. Главная
Сегодня, 9:08
Вышел тизер сериала "Фонари"

Мировая премьера состоится в августе 2026 года.

Стриминговый сервис HBO представил первый тизер сериала "Фонари". Шоураннерами проекта выступили Том Кинг, Крис Манди и Деймон Линделоф.

Сериал станет частью франшизы "Вселенная DC", в которой рассказывают историю супергероев из популярной серии комиксом. В центре истории окажутся двое мужчин из корпуса Зеленых фонарей: Джон Стюарт и Хэл Джордан. Им предстоит расследовать загадочное убийство в США.

Главные роли сыграли Аарон Пьер и Кайл Чендлер. Также в сериале снялись Келли Макдоналд, Гаррет Диллахант, Нейтан Филлион и другие. Мировая премьера состоится в августе 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Мортал Комбат 2".

Видео: YouTube / HBO

