Вышел новый трейлер фильма "Мортал Комбат 2"

Кинокомпания Warner Bros. представила новый трейлер фильма "Мортал Комбат 2". Режиссером картины выступил Саймон Маккуойд.

Сиквел продолжит историю, показанную в первой части, которая вышла в 2021 году. Чемпионы Земного царства вступят в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. К ним присоединится звезда боевиков Джонни Кейдж. Вместе им предстоит предотвратить темного правление Шао Кана.

В главных ролях сыграли Кайл Урбан, Льюис Тан, Хироюки Санада, Джессика Макнэми, Мекхад Брукс и другие. Мировая премьера состоится 8 мая.

Видео: YouTube / Warner Bros.