Мировая премьера состоится осенью 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер сериала "Гордость и предубеждение". Шоураннером проекта выступила Долли Олдертон.

Сюжет основан на культовом произведении Джейн Остин. В нем рассказывается история любви Элизабет Беннет и мистера Дарси. Ролик показал кадры с центральными персонажами. Сериал разделят на шесть эпизодов.

В главных ролях сыграли Эмма Коррин и Джек Лауден. Также в актерский состав вошли Оливия Колман, Руфус Сьюэлл и Фрейя Мейвор. Мировая премьера состоится осенью 2026 года.

Ранее Netflix представил тизер третьего сезона сериала "Уэнсдэй".

Видео: YouTube / Netflix