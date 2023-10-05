Мировая премьера состоится в 2027 году.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер третьего сезона сериала "Уэнсдэй". Шоураннером проекта выступил Тим Бертон.

В опубликованном ролике представили актерский каст нового сезона. Помимо уже знакомых героев к сериалу присоединятся Вайнона Райдер и Ева Грин. Сюжет продолжит историю Уэнсдей Аддамс, которая учится в академии Невермор и расследует скрытые ужасы.

В главных ролях сыграли Дженна Ортега, Эмма Майерс, Кэтрин-Зета Джонс и другие. Производство нового сезона сериала уже началось. Мировая премьера состоится в 2027 году.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек".

Видео: YouTube / Netflix