Сегодня, 8:39
Netflix представил трейлер фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек"

Мировая премьера состоится 20 марта.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек". Режиссером картины выступил Том Харпер.

Фильм является продолжением сериала "Острые козырьки", выходившего с 2013-го по 2022 год. Сюжет продолжит историю Томаса Шелби, чья банда промышляла грабежами и азартными играми. Спустя несколько лет отсутствия герой возвращается в Бирмингем. События будут разворачиваться во времена Второй мировой войны.

К роли главного героя вернется Киллиан Мерфи. Также в фильме снялись Тим Рот, Ребекка Фергюсон и Барри Кеоган. Мировая премьера состоится 20 марта.

Видео: YouTube / Netflix

