Вышел трейлер мультфильма "История игрушек 5"

Мировая премьера состоится 19 июня.

Студия Pixar представила трейлер мультфильма "История игрушек 5". Режиссером и сценаристом картины выступил Эндрю Стэнтон.

Мультфильм является продолжением знаменитой франшизы о говорящих игрушках. В новой части Вуди, Базз и их друзья столкнутся с новым противником. Им станет планшет LilyPad, который займет все свободное время их новой хозяйки Банни. Герои должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

К своим ролям вернутся Том Хэнкс, Джоан Кьюсак, Эрни Хадсон и другие. Мировая премьера состоится 19 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Мандалорец и Грогу".

Видео: YouTube / Pixar