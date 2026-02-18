Вышел новый трейлер фильма "Мандалорец и Грогу"

Мировая премьера состоится 22 мая.

Студия Lucasfilm представила новый трейлер фильма "Мандалорец и Грогу", входящего во франшизу "Звездные войны". Режиссером картины выступил Джон Фавро.

Фильм является продолжением сериала "Мандалорец", в котором рассказывается о приключениях наемника Дина Джарина и его друга Грогу. Им предстоит помочь молодой Новой Республике бороться с остатками Империи.

В главных ролях сыграли Педро Паскаль, Сигурни Уивер, Макс Ллойд-Джонс и другие. Мировая премьера состоится 22 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Паук-Нуар".

Видео: YouTube / Star Wars