Вышел трейлер сериала "Паук-Нуар"

Мировая премьера состоится 27 мая.

Стриминговый сервис Prime Video представил новый трейлер сериала "Паук-Нуар". Шоураннерами проекта выступили Стив Лайтфут и Орен Узил.

Сериал расскажет историю стареющего частного детектива. Его персонаж основан на комиксах Marvel. События развернутся в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала выпустят проект в двух версиях: цветной и чёрно-белой.

Главную роль сыграет Николас Кейдж. В сериале также снялись Брендан Глисон, Ламорн Моррис и другие. Мировая премьера состоится 27 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер детективного сериала "Скарпетта" с Николь Кидман.

