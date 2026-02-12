Вышел трейлер детективного сериала "Скарпетта" с Николь Кидман

Мировая премьера состоится 11 марта

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер детективного сериала "Скарпетта". Шоураннером проекта выступила Лиз Сарнофф.

Сюжет основан на криминальной серии книг Патрисии Корнуэлл. В центре истории выступает судмедэксперт Кей Скарпетта. Героине предстоит разоблачить серийного убийцу. В своих расследованиях она использует новейшие криминалистические технологии.

Главную роль сыграла Николь Кидман. Также в сериале снялись Джейми Ли Кертис, Бобби Каннавале, Ариана ДеБос и другие. Мировая премьера состоится 11 марта

Видео: YouTube / Prime Video