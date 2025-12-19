Вышел тизер-трейлер фильма "Рождение империи"

Премьера в России состоится 29 октября.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила тизер-трейлер фильма "Рождение империи". Режиссером картины выступил Андрей Кравчук

Сюжет фильма расскажет о периоде жизни императора Петра I после возвращения из Европы. Ему пришлось вступить в борьбу не только с собственными боярами, но и со Швецией за право выхода к морю. Лента охватывает события, произошедшие с 1698-го по 1709 годы

В главных ролях сыграли Александр Горбатов, Милош Бикович, Виктор Добронравов, Юлия Пересильд, Алексей Гуськов, Александр Яценко и другие. Премьера в России состоится 29 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел первый тизер фильма "Приключения Клиффа Бутта".

Видео: YouTube / Central Partnership