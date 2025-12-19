Вышел первый тизер фильма "Приключения Клиффа Бутта"

Мировая премьера состоится в 2026 году.

Entertainment Tonight представил первый тизер фильма "Приключения Клиффа Бутта". Ролик показали во время Супербоула. Режиссером картины выступил Дэвид Финчер.

Фильм является спин-оффом "Однажды в Голливуде", снятого Квентином Тарантино и вышедшего в 2019 году. В центре сюжете окажется Клифф Бутт, один из главный персонажей оригинальной истории. События развернутся спустя восемь лет после событий "Однажды в Голливуде". Бывший каскадер и дублер будет решать проблемы одной из голливудских студий.

К роли своего персонажа вернется Брэд Питт. Также в фильме снялись Элизабет Дебики, Карла Гуджино, Яхья Абдул-Матин II, Скотт Каан и другие. Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix. Мировая премьера состоится в 2026 году. Точная дата выхода картины пока неизвестна.

Видео: YouTube / Entertainment Tonight