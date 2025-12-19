Вышел новый трейлер фильма "Проект "Аве Мария""

Мировая премьера состоится 20 марта.

Кинокомпания Amazon MGM представила новый трейлер фантастического фильма "Проект "Аве Мария"". Режиссерами картины выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер.

Фильм снят по мотивам романа Энди Вейера. Его сюжет рассказывает историю учителя Райланда Грейса. Герой приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает о своем путешествии с целью спасти планету. Там он встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род.

В главных ролях сыграли Райан Гослинг, Сандра Хюллер и Милана Вайнтруб. Мировая премьера состоится 20 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел новый дублированный трейлер фильма "Вот это драма!".

Видео: YouTube / Amazon MGM Studios