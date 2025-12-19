Вышел новый дублированный трейлер фильма "Вот это драма!"

Кинокомпания "Вольга" представила новый дублированный трейлер романтической комедии "Вот это драма!". Режиссером картины выступил Кристоффер Боргли. Фильм снят студией A24
Сюжет расскажет историю пары Чарли и Эммы, которая переживает кризис незадолго до свадьбы. Неожиданные откровения будущих супругов разрушают представления одного из них о другом. Им предстоит пройти перед свадьбой через неожиданную драму.
В главных ролях сыграли Роберт Паттинсон и Зендея Также в актерский состав картины вошли Алана Хаим, Мамуду Ати и Хейли Гейтс. Премьера в России состоится 16 апреля.
Видео: YouTube / Вольга
