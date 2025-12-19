Вышел трейлер фильма "Майкл"

Мировая премьера состоится 24 апреля.

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер фильма "Майкл". Режиссером картины выступил Антуан Фукуа.

Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В ней покажут многие этапы жизни певца на пути к мировой славе. Также в фильме уделят внимание непростой судьбе Джексона и его самым громким выступлениям.

В главной роли сыграл племянник музыканта Джафар Джексон. Также в фильме снялись Джулиано Вальди, Тони фон Холли, Майлз Теллер, Колман Доминго и другие. Мировая премьера состоится 24 апреля.

Видео: YouTube / Universal Pictures