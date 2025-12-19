Мировая премьера состоится 23 апреля.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мультсериала "Очень странные дела: Истории из 85-го". Шоураннерами проекта выступили Эрик Роблес и Flying Bark Productions.

Мультсериал является спин-оффом популярного шоу. Его события будут происходить между вторым и третьим сезонами основного сериала. В центре истории снова окажутся Майк, Одиннадцать, Дастин, Лукас, Уилл и Макс. Героям предстоит столкнуться с новой угрозой из мира Изнанки.

В спин-оффе героев озвучат другие актеры. Кроме того, в нем покажут других персонажей из оригинального сериала. Мировая премьера состоится 23 апреля.

Видео: YouTube / Netflix