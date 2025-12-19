Мировая премьера состоится 8 февраля.

Телекомпания BBC представила трейлер мини-сериала "Повелитель мух". Шоураннером проекта выступил Марк Манден.

Сериал является экранизацией знаменитого произведения Уильяма Голдинга. В нем рассказывается история группы мальчиков, которые оказались на необитаемом острове. Они пытаются установить общественные правила, но инициатива порождает настоящий хаос.

В главных ролях сыграли Люк Пратт, Томас Коннор, Дэвид Маккена, Бо Томпсон и другие. В сериал войдут четыре эпизода, каждый из них будет назван в честь одного из главных героев: Ральф, Хрюша, Саймон и Джек. Мировая премьера состоится 8 февраля.

Видео: YouTube / BBC