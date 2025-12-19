Вышел тизер-трейлер фильма "Битва моторов"

Премьера в России состоится 8 октября.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила первый тизер-трейлер фильма "Битва моторов". Режиссером картины выступил Илья Маланин.

Сюжет расскажет историю энтузиаста и автолюбителя Андрея Нагеля, который решил взяться за разработку и выпуск отечественных автомобилей "Руссо-Балт". Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев. Они принимают рисковое решение и намерены показать свою машину в деле в престижном Ралли Монако.

В главных ролях сыграли Иван Янковкий, Юра Борисов, Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Игорь Грабузов и другие. Премьера в России состоится 8 октября.

Видео: YouTube / Central Partnership