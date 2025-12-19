Вышел новый трейлер фильма "Невеста"

Мировая премьера состоится 6 марта.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила новый трейлер фильма "Невеста". Режиссером картины выступила Мэгги Джилленхол.

Фильм является ремейком "Невесты Франкенштейна", вышедшей в 1935 год. Сюжет расскажет историю монстра Франкенштейна, который вместе с доктором отправляется в Чикаго, чтоб создать себе спутницу жизни. Однако между ним и созданной женщиной вспыхивает роман.

В главных ролях сыграли Кристиан Бэйл, Джесси Бакли, Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол и другие. Мировая премьера состоится 6 марта.

Видео: YouTube / Warner Bros