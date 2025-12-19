Мировая премьера состоится 18 декабря 2026 года.

Киностудия Marvel представила новый тизер фильма "Мстители: Судный день". Режиссерами картины выступили Энтони и Джо Руссо.

Фильм станет третьим по счету в шестой фазе Киновселенной Marvel и пятым про объединенную команду супергероев. События развернутся спустя 14 месяцев после событий в "Громовержцах". Героям предстоит объединить усилия, чтобы сразиться с Доктором Думом.

Новый тизер посвящен Ваканде и Фантастической четверке. В кадрах засветились Черная Пантера, Человек-обезьяна, Нэмор и Существо. Отметим, что в предыдущих тизерах показали Капитана Америку, Тора и Людей Икс.

К своим ролям вернутся Крис Эванс, Крис Хэмсворт, Энтони Маки, Флоренс Пью, Пол Радд, Том Холланд и другие. Мировая премьера состоится 18 декабря 2026 года.

Видео: YouTube / Marvel Entertainment