Вышел первый трейлер фильма "Одиссея"

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер фильма "Одиссея". Режиссером картины выступил Кристофер Нолан.

Фильм является экранизацией одноименного произведения древнегреческого поэта Гомера и расскажет о приключениях царя по имени Одиссей. Вместе со своей армией герой отправляется в многолетнее опасное путешествие, чтобы вернуться домой к семье после завершения Троянской войны. Это первый фильм, который полностью сняли на IMAX-камеры.

В главных ролях сыграли Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Джон Бернтал и другие. Мировая премьера состоится 17 июля 2026 года.

Видео: YouTube / Universal Pictures