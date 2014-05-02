  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:25
98
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер сериала "Молодой Шерлок" Гая Ричи

0 0

Мировая премьера состоится 4 марта 2026 года.

Стриминговый сервис Prime Video представил первый трейлер сериала "Молодой Шерлок". Шоураннером проекта выступил Гай Ричи, автор двух фильмов знаменитого детектива.

Сериал расскажет о молодости Шерлока Холмса и его первых расследованиях. Подробности сюжета не уточняются, однако в нем покажут знакомых зрителям персонажей, включая профессора Мориарти и Майкрофта Холмса, брата сыщика.

В главной роли сыграл Хиро Файнс Тиффин.("Гарри Поттер и Принци-полукровка"). Также в сериале снялись Майк Айронс, Колин Ферт, Джозеф Файнс и Наташа Макэлхоун. Мировая премьера состоится 4 марта 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Пони" с Эмилией Кларк.

Видео: YouTube / Prime Video

Теги: prime video, молодой шерлок, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии