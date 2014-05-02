Вышел трейлер сериала "Молодой Шерлок" Гая Ричи

Мировая премьера состоится 4 марта 2026 года.

Стриминговый сервис Prime Video представил первый трейлер сериала "Молодой Шерлок". Шоураннером проекта выступил Гай Ричи, автор двух фильмов знаменитого детектива.

Сериал расскажет о молодости Шерлока Холмса и его первых расследованиях. Подробности сюжета не уточняются, однако в нем покажут знакомых зрителям персонажей, включая профессора Мориарти и Майкрофта Холмса, брата сыщика.

В главной роли сыграл Хиро Файнс Тиффин.("Гарри Поттер и Принци-полукровка"). Также в сериале снялись Майк Айронс, Колин Ферт, Джозеф Файнс и Наташа Макэлхоун. Мировая премьера состоится 4 марта 2026 года.

Видео: YouTube / Prime Video