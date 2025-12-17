Вышел трейлер сериала "Пони" с Эмилией Кларк

Стриминговый сервис Peacock представил трейлер шпионского сериала "Пони". Шоураннерами проекта выступили Дэвид Исерсон и Сюзанна Фогель.
В центре сюжета окажутся две девушки, которые работают в американском посольстве в Москве. События развернутся в 1977 году. При загадочных обстоятельствах убивают мужей героинь. Вместе они становятся агентами ЦРУ, чтобы выяснить, кто стоял за этими убийствами.
В главных ролях сыграли Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон. Мировая премьера состоится 15 января 2026 года. Первый сезон сериала состоит из восьми эпизодов.
Ранее Netflix представил трейлер второй части пятого сезона "Очень странных дел".
Видео: YouTube / Peacock
