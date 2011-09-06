Netflix представил трейлер второй части пятого сезона "Очень странных дел"

Вторая часть сезона выйдет 25 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второй части пятого сезона сериала "Очень странные дела." Шоураннерами проекта выступают Мэтт и Росс Дафферы.

Вторая часть сезона продолжит события, показанные в первой половине. События пятого сезона разворачиваются осенью 1987 года. Героям предстоит вступить в борьбу с монстром Векна, который выбрался за пределы изнанки их мира и похищает детей для осуществления своей миссии.

В главных ролях сыграли Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп и другие. Новый сезон выйдет в трех частях до конца 2025 года. Премьера первой части состоялась 26 ноября. Вторая часть сезона выйдет 25 декабря. Финал запланирован на 31 декабря.

Видео: YouTube / Stranger Things