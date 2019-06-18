К 323-летию Петербурга комблаг украсил коммунальную технику

Петербург 27 мая отмечает 323-летие. Любовь каждый выражает по-разному: к примеру, городской комитет по благоустройству поздравил Северную столицу, украсив коммунальные машины, сообщили в ведомстве.

Предприятия сейчас особенно следят за состоянием популярных локаций в центральных районах. Магистрали, тротуары и площади сегодня приводят в порядок 918 сотрудников ручного труда и 592 единицы техники.

Дорожники и садовники в любых условиях стараются, чтобы наш город сиял чистотой не только в свой День рождения, но и круглый год. Комитет по благоустройству

