  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К 323-летию Петербурга комблаг украсил коммунальную технику
Сегодня, 16:01
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

К 323-летию Петербурга комблаг украсил коммунальную технику

0 0

Предприятия сейчас особенно следят за состоянием популярных локаций в центральных районах.

Петербург 27 мая отмечает 323-летие. Любовь каждый выражает по-разному: к примеру, городской комитет по благоустройству поздравил Северную столицу, украсив коммунальные машины, сообщили в ведомстве. 

Предприятия сейчас особенно следят за состоянием популярных локаций в центральных районах. Магистрали, тротуары и площади сегодня приводят в порядок 918 сотрудников ручного труда и 592 единицы техники. 

Дорожники и садовники в любых условиях стараются, чтобы наш город сиял чистотой не только в свой День рождения, но и круглый год. 

Комитет по благоустройству 

Ранее журналисты Piter.TV рассказали о своих любимых местах в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: день города, комитет по благоустройству
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии