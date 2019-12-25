На могиле Романа Старовойта в Петербурге возводят мемориальный комплекс

На Смоленском православном кладбище в Петербурге ведется установка надгробия на месте упокоения бывшего главы Минтранса РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта, который ушел из жизни летом прошлого года. Похороны чиновника состоялись в Северной столице, поскольку там проживают его близкие родственники. Ранее на его могиле стоял лишь деревянный крест

Журналисты издания "КП-Петербург" сообщают об активных работах на участке. На могиле возведена гранитная платформа, над которой установлены два внушительных по высоте столба из темного и светлого камня. Имена заказчика и сумма затрат на установку памятника рабочие не разглашают. Как поделился один из каменщиков, работы планируется завершить 7 июля, к годовщине кончины Старовойта.

По информации источника в сфере ритуальных услуг, стоимость мемориального комплекса может достигать нескольких миллионов рублей. Эксперт пояснил, что это не просто памятник, а полноценный мемориал, требующий значительного объема дорогих материалов, включая платформу и монумент внушительных размеров. Стоимость таких проектов, в зависимости от используемого камня (особенно импортного), может варьироваться от 10 до 15 миллионов рублей.

Напомним, жизнь Романа Старовойта прервалась в 2025 году на фоне антикоррупционного расследования, связанного с его бывшими подчиненными в администрации Курской области. Чиновник был погребен на Смоленском кладбище Петербурга, известном как место захоронения многих выдающихся личностей. Церемонию прощания посетили его дочери, бывшая супруга, коллеги, друзья и его спутница, помощница Полина.

Место захоронения Старовойта находится в престижной части кладбища, неподалеку от могил актрисы Людмилы Сенчиной, певца Эдуарда Хиля и няни Александра Пушкина Арины Родионовны. Неподалеку также располагается часовня Ксении Петербургской, привлекающая ежедневно множество верующих.

Фото: КП-Петербург (Александр Дыбин)