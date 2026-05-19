В Петербурге пресечена деятельность подозреваемого в финансировании экстремизма

Сотрудники УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти при содействии бойцов Росгвардии пресекли преступную деятельность гражданина РФ. Ему инкриминируется финансирование экстремистской деятельности.

В рамках оперативно-розыскных действий выяснилось, что фигурант добровольно направлял средства американской некоммерческой организации. Эта организация, по данным следствия, ведет деятельность, угрожающую национальной безопасности России.

Следственным управлением УФСБ России по Петербургу и Ленобласти инициировано уголовное преследование по части 1 статьи 282.3 УК РФ. Статья предусматривает максимальное наказание до восьми лет лишения свободы за финансирование экстремизма. Предполагаемый участник указанной противоправной деятельности был задержан и помещен под стражу. В настоящее время следственные органы продолжают расследование, проводя необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Видео: Пресс-служба УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти