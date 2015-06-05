"Вход – рубль, выход – два": Александр Петров представил в Петербурге фильм "Коммерсант" о цене выбора в 90-х

Перед премьерой актер встретился со зрителями.

В Петербурге прошел премьерный показ фильма о 90-х "Коммерсант". Главную роль исполнил Александр Петров, также выступивший креативным продюсером проекта.

Перед премьерой актер встретился со зрителями. Он ответил на вопросы журналистов и петербуржцев, а также представил фильм.

На мой взгляд это очень интересное кино, которого не было давненько на больших экранах в нашей стране. В этом кино есть вот эта христианская нота. Безусловно, и нота этого света, которую через всю книжку Андрей Рубанов пронес. Александр Петров, актер

Фильм основан на автобиографическом романе Андрея Рубанова "Сажайте, и вырастет". Для режиссеров Никиты и Федора Кравчуков картина стала полнометражным дебютом. Сюжет разворачивается вокруг молодого банкира, вовлеченного в финансовую аферу. После ареста герой оказывается в условиях строгого тюремного режима.

Работа над проектом стала для актеров частью полного погружения в атмосферу истории.

Кажется, буду немножко лукавить, если буду говорить, что мне было очень тяжело, там было душно, кто-то падал в обморок и так далее. Такое было безусловно, но при всем при этом это не так тяжело, как кажется, потому что это как бы и смысл моей профессии. От этого я тоже получаю удовольствие огромное. Александр Петров, актер

Вся история строится на внутренней трансформации человека в экстремальных условиях.

Потому что всегда надо понимать, что, конечно же за все надо платить и у всего есть свои последствия. И как часто говорят мои старшие товарищи "Вход – рубль выход – два". Поэтому стоит ли туда ходить. По сути, от нашего выбора… иногда в секунду принятое решение может кардинально изменить жизнь. И в начале тебе может показаться, что в неправильную сторону, но на самом деле впоследствии, если это твое искреннее решение, на мой взгляд, даже если оно ошибочно, оно приведет тебя в правильную дверь. Александр Петров, актер

В музыкальном оформлении фильма используются треки репера Хаски, также он исполнил в фильме одну из ключевых ролей. Картина выйдет в широкий прокат 23 апреля 2026 года.

Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

