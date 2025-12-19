От кинотерапии к реальности: "Комментируй это" про досудебную медиацию для пар

Режиссер настаивает: иногда боль от правды — начало спасения.

Экспериментальная психотерапия для сохранения брака: в широкий прокат вышел фильм "Комментируй это". Главные герои – Катя и Иван – супружеская пара на грани развода. Они соглашаются поучаствовать в необычной семейной терапии. Месяц с ними будет жить комментатор — человек, проговаривающий все их мысли и чувства. Изначально в роли комментатора режиссёр видела Александра Петрова, однако актер решил, что сыграть запутавшегося в отношениях мужа ему интереснее. Тогда на роль пригласили Тихона Жизневского, ему комментатор показался очень интересным персонажем.

Основная трудность заключалась в том, что мне особо нельзя было говорить. Я должен был говорить только в самые ключевые моменты, в основном я молчал практически все действие. Нельзя было кривляться, то есть нужно было быть очень однотонным и в этой однотонности находить разнообразие. Тихон Жизневский, исполнитель роли комментатора в фильме "Комментируй это"

Некоторое время назад СМИ писали что в России в ближайшие годы хотят ввести обязательную досудебную медиацию при разводах, так что "Комментируй это" плавно вписался в повестку.

Зритель может это использовать как методичку того как начать честно разговаривать друг с другом. Потому что у нас, мне кажется, очень много каких-то зажимов, мы часто либо боимся что-то сказать, либо думаем что это повредит. И этот фильм показывает, что на самом деле нечего бояться. Да, это может привести к разрыву, и к проблеме, и к ухудшить ситуацию на какое-то время, но на самом деле в конечном итоге это полезно. Юлия Трофимова, режиссер фильма "Комментируй это"

Фильм "Комментируй это" вышел на широкий экран 29 января.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV