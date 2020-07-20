Беглов поздравил петербуржцев со 130-летием первого в стране киносеанса

Город гордится историческим наследием и поддерживает создание новых картин.

Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам в день 130-летия первого киносеанса в России, который состоялся 16 мая 1896 года в Петербурге. Всего через полгода после премьеры в Париже зрители театра "Аквариум" (ныне на этом месте находится киностудия "Ленфильм") увидели легендарный фильм братьев Люмьер "Прибытие поезда". С этого момента началась история отечественного кинематографа.

Губернатор подчеркнул, что сегодня "Ленфильм" переживает новый этап. Президент России поддержал инициативу петербургских ветеранов, и киностудия перешла в собственность Санкт-Петербурга. За более чем век на "Ленфильме" снято более полутора тысяч картин, среди которых "Чапаев", "Человек-амфибия", "Белое солнце пустыни", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" и многие другие.

Город поддерживает кинематографистов: в прошлом году выделено 250 миллионов рублей на 29 заявок. Особое внимание уделяется патриотическим и культурно-историческим фильмам. Также оказывается поддержка Международному кинофестивалю Lendoc Film Festival и фестивалю "Послание к Человеку". Сеть городских кинотеатров "Петербург-кино" к юбилейной дате подготовила памятные мероприятия и творческие встречи.

